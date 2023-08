Die Sanierung des Gebäudes in Wegeleben ist bald abgeschlossen, es gibt nun einen konkreten Übergabe-Termin. Bis dahin gibt es noch Restarbeiten zu erledigen.

Wegeleben - Nachdem sich das Sanierungsende der Kindertagesstätte (Kita) „Bodespatzen“ in Wegeleben in den vergangenen Monaten immer wieder verschoben hatte, steht nun ein Übergabe-Termin fest.

Dieser soll laut Uwe Epperlein, Bauamtsleiter in der Verbandsgemeinde Vorharz, am 30. Oktober passieren. Dazu soll es einen feierlichen Akt geben, wie und in welcher Größe stehe aber noch nicht fest.

Trockenbau muss noch beendet werden

Bis dahin gebe es noch Restarbeiten zu erledigen. Der Trockenbau müsse noch fertiggestellt werden, ebenso werde der Fußboden noch vollständig verlegt. Zudem stünden noch Malerarbeiten aus. Anschließend würden die Elektronik und die Sanitärbereiche komplettiert, wie etwa fehlende Lichtschalter angebracht oder Waschbecken eingebaut. Zum Abschluss werden laut Epperlein die Möbel eingeräumt und das Gebäude gereinigt.

Ursprünglich sollte die Sanierung bereits Ende Mai abgeschlossen sein. Verzögert wurden die Arbeiten, weil Materialien zeitweise nicht geliefert werden konnten und wegen der schwierigen Auftragslage auf dem Markt. Zudem trennte sich die Verwaltung im Frühjahr von der damals noch zuständigen Architektin, ein neuer Planer musste erst gefunden werden.

Begonnen hatten die Arbeiten Anfang April 2022. Es stand eine komplette Sanierung des Gebäudes an. Die Kita wurde unter anderem entkernt, der Putz vollständig heruntergenommen. Neue Brandschutzelemente wurden eingebaut, Elektroanlagen, Heizung und Sanitärbereiche erneuert.

Treppe bleibt wegen Denkmalschutz erhalten

Eine andere Hürde war zu Beginn der Arbeiten der Denkmalschutz, unter dem das Haus steht. Die Treppe mitsamt des Geländers und die Sockelleisten im Gebäude mussten erhalten bleiben. Die Zusammenarbeit mit der dafür zuständigen Behörde gestaltete sich nach damaligen Aussagen Epperleins aber als sehr gut.

Auch an der Außenfassade wurde gearbeitet. Diese war zeitweise eingerüstet. Auf dem erneuerten Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Bis zum Ende der Arbeiten sind die Kita-Kinder in einem Hort-Gebäude in Groß Quenstedt untergebracht.