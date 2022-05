Sanierungsarbeiten an Kita: Vorharzer Hortkinder müssen umziehen

Die Kindertagesstätte in Wegeleben wird saniert. Die Arbeiten kommen aber nur schleppend voran. Während der Sanierung kommen die Hortkinder in Groß Quenstedt unter. Welche Herausforderungen es dabei gegeben hat und was für einen Wunsch die Eltern hatten.

Wegeleben/Groß Quenstedt - Ein Schwerpunkt der Vorharz-Verbandsgemeinde in diesem Jahr ist die Sanierung der Kindertagesstätte „Bodespatzen“ in Wegeleben. Doch die Arbeiten an und in dem Gebäude verzögern sich. Bisher ist ein Gerüst an der Fassade angebracht, wie Verbandsbürgermeisterin Ute Pesselt (parteilos) informiert.