Deutschland einziges Schachmuseum in öffentlicher Hand soll wieder ein Domizil bekommen. In Ströbeck verfolgt man aufmerksam, ob es nach dem Brand des Museums im November 2019 auch wirklich dazu kommt.

Schachmuseum Ströbeck: Viele kleine Schritte bis zum Baustart

Direkt neben dem noch in Sanierung befindlichen Bürgerhaus im Schachdorf Ströbeck soll es entstehen, das neue Schachmuseum.

Halberstadt/Ströbeck. - Ströbeck ist ein Dorf mit einer einzigartigen Tradition. Seit mehr als 1.000 Jahren wird hier Schach gespielt. Das spiegelte sich auch in Deutschlands einzigem Schachmuseum in öffentlicher Hand wider. Das muss jedoch nach dem Brand 2019 neu gebaut werden.