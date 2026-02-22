Museen im Harz Schachmuseum Ströbeck: Viele kleine Schritte bis zum Baustart
Deutschland einziges Schachmuseum in öffentlicher Hand soll wieder ein Domizil bekommen. In Ströbeck verfolgt man aufmerksam, ob es nach dem Brand des Museums im November 2019 auch wirklich dazu kommt.
Halberstadt/Ströbeck. - Ströbeck ist ein Dorf mit einer einzigartigen Tradition. Seit mehr als 1.000 Jahren wird hier Schach gespielt. Das spiegelte sich auch in Deutschlands einzigem Schachmuseum in öffentlicher Hand wider. Das muss jedoch nach dem Brand 2019 neu gebaut werden.