Schatzsucher bei Halberstadt im Einsatz

Halberstadt - In der einen Hand eine Metallsonde, in der anderen einen Klappspaten, dazu Kopfhörer - fertig ist der Schatzsucher. Toni Uhrlandt gehört seit zehn Jahren zu den Sondengängern. Wenigstens einmal pro Woche ist er in seiner Freizeit in der Feldflur um Halberstadt unterwegs. Sein Ziel: im Erdboden verborgene Schätze ausfindig machen. Die Metallsonde, die elektromagnetische Wellen ins Erdreich schickt, schlägt bei allen Gegenständen aus Metall, auch Edelmetall, an.