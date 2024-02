Halberstadts Wohnungsbaugenossenschaft will ein neues Outfit und ein neues Innenleben für markante Gebäude im Stadtbild schaffen. Was für die Domizile geplant ist.

Schicker wohnen in alter Platte in Halberstadt

Sanierungspläne in Halberstadt

Die sogenannten Punkthäuser am Ostende des Breiten Wegs in Halberstadts Zentrum sollen komplett saniert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Wer auf die beiden sechsgeschossigen Häuer am Zugang zum Breiten Weg in Halberstadt schaut, fühlt sich in DDR-Zeiten zurückversetzt. Die Plattenbauweise ist erkennbar – und der Sanierungsbedarf.