Erst war es der Keller, nun sind es noch weitere Räume, die im Osterwiecker „Kinderhaus an der Ilse“ nicht mehr genutzt werden können. Einige Kinder mussten deshalb sogar ausziehen. Und eine ganz schnelle Lösung erscheint nicht in Sicht.

Schimmelproblem in Osterwiecker Kita hat sich zugespitzt

IIm Gebäude des „Kinderhauses an der Ilse“ können derzeit nicht alle Knirpse betreut werden. Das Schimmelproblem hat sich zugespitzt.

Osterwieck - Als die Volksstimme am 24. März über den Schimmelalarm in der Kindereinrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt berichtete, schien die Situation durch den Wegfall des Bewegungsraums noch beherrschbar. Doch inzwischen ist sie es zumindest innerhalb des Gebäudes nicht mehr.