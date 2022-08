Schlanstedter Senioren- und Pflegeheim erweitert Angebot

Das privat geführte Senioren- und Pflegeheim in Schlanstedt gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren. Nun ist Zeit für Veränderungen. Warum und was genau neu ist.

Schlanstedt - Wer am Markt bestehen will, muss sich den Anforderungen entsprechend anpassen und bereit sein für Veränderungen – das hat auch Ralph Fenske erkannt. Der gebürtige Helmstedter betreibt seit 1992 das Senioren- und Pflegeheim in Schlanstedt.