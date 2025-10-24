Engagement im Harz Schlanstedter unterstützen erneut krebskranke Kinder - und das gleich doppelt
Das Schlanstedter Kinderfest war erneut ein Erfolg. Ein Erfolg, von dem das Magdeburger Kinderhospiz profitiert. Doch auch an einer weiteren Aktion beteiligen sich die Schlanstedter.
24.10.2025, 10:30
Schlanstedt. - Das Kinderfest in Schlanstedt war auch in diesem Sommer wieder ein Erfolg. Trotz eher miesem Wetters kamen wieder zahlreiche Besucher in den Huy-Ort. Neben Spiel und Spaß für die Kleinen, steht dabei auch immer ein ernstes Thema im Hintergrund - denn die Einnahmen des Festes kommen krebskranken Kindern zugute.