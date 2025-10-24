Das Schlanstedter Kinderfest war erneut ein Erfolg. Ein Erfolg, von dem das Magdeburger Kinderhospiz profitiert. Doch auch an einer weiteren Aktion beteiligen sich die Schlanstedter.

Schlanstedter unterstützen erneut krebskranke Kinder - und das gleich doppelt

Schlanstedt. - Das Kinderfest in Schlanstedt war auch in diesem Sommer wieder ein Erfolg. Trotz eher miesem Wetters kamen wieder zahlreiche Besucher in den Huy-Ort. Neben Spiel und Spaß für die Kleinen, steht dabei auch immer ein ernstes Thema im Hintergrund - denn die Einnahmen des Festes kommen krebskranken Kindern zugute.