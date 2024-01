Ameos schließt die Geburtenstation in Halberstadt. Werdende Eltern schildern ihre Ängste, was die Schock-Nachricht für sie bedeutet und für welche Alternative sie sich entschieden haben.

In wenigen Tagen kommt der Sohn von Laura Glaubitz und Jan-Alexander Schulze-Glaubitz auf die Welt. Die Heimatstadt seiner Familie, Halberstadt, wird jedoch nicht in der Geburtsurkunde des Jungen stehen.

Halberstadt. - Jeden Augenblick kann es so weit sein, bei der Halberstädterin Laura Glaubitz setzten die Wehen ein. Doch was ist dann? Die Geburtenstation am Ameos-Klinikum wird geschlossen. Der Mittwoch, 31. Januar, ist der offiziell letzte Tag.