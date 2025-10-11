Die Hallenserin Madeleine Barth hat ihre Heimat verlassen. Sie hat in dem kleinen Huy-Ort Eilenstedt neben dem privaten Glück auch eine neue berufliche Perspektive gefunden.

Schneiderin aus Halle zieht für die Liebe in den Huy

Eilenstedt. - „Gebürtig stamme ich aus Halle, wo ich auch aufgewachsen bin und den Großteil meines Lebens verbracht habe“, erzählt Madeleine Barth. Inzwischen lebt sie seit mehreren Jahren in Eilenstedt, wo sie ein kleines Atelier betreibt.