Die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) aus Bayern beginnt mit dem Glasfaser-Ausbau in Schwanebeck und Hedersleben. Sollen auch die anderen Gemeinden im Vorharz erschlossen werden?

Die Firma Unsere Grüne Glasfaser begann mit dem Breitband-Ausbau in zwei Vorharz-Gemeinden.

Schwanebeck/Hedersleben - Im Vorharz ist der Startschuss für den Ausbau des Glasfasernetzes gefallen. Verantwortlich für die Verlegung ist die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) mit Sitz in Bayern. Die symbolischen Spatenstiche erfolgten in dieser Woche in Schwanebeck und Hedersleben.