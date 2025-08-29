Diese Nachricht schockierte die Eisenbahnfans bundesweit: Alle Fahrten mit dem SVT Görlitz, dem Prestigezug der Deutschen Reichsbahn, sind für dieses Jahr abgesagt. Doch nun gibt es Hoffnung, dass der rekonstruierte Schnellzug mit Verspätung fahren kann.

Der Triebkopf 10 des SVT 18.16 vom Typ Görlitz hat in der vergangenen Woche (18. bis 22. August) Testfahrten auf dem Gelände von VIS in Halberstadt absolviert.

Halberstadt. - Die Freunde historischer Züge mussten vor vier Wochen einen herben Rückschlag hinnehmen. Alle Sonderfahrten mit dem legendären Schnellzug SVT Görlitz, die für dieses Jahr geplant waren, mussten ersatzlos gestrichen werden. Doch nun keimt Hoffnung, dass der Zug zumindest im nächsten Jahr ins Rollen kommt.