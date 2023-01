Schon Tausende Kilometer gesammelt: Huy-Vereine vorn mit dabei

Gemeinde Huy - Aktuell führt in der Gesamtwertung der SV Langenstein – die Huy-Vereine belegen Platz drei (Dingelstedt), vier (Badersleben), sieben (Schlanstedt) und elf (Dedeleben). Die dabei gesammelten jeweiligen Kilometer werden zur Erhaltung der Spannung nicht verraten. Einen stolzen zweiten Platz konnte sich Fortuna Dingelstedt jedoch beim Nachtlauf am Samstag erkämpfen. Dafür legten die Teilnehmer in dieser einen Nacht, genauer gesagt in neun Stunden, gemeinsam 655 Kilometer zurück. Mehr, nämlich 730, sammelten nur die Langensteiner, die diese erste Sonderwertung damit für sich entschieden.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.