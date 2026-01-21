Lost Place im Harz Schonfrist für ein Denkmal im Halberstadt
Dem alten Stellwerk in Halberstadt soll es an den Kragen gehen. Obwohl es seit Jahrzehnten Teil des Denkmals Bahnhof Halberstadt ist, will die DB InfraGO das Gebäude aus dem Jahr 1911 abreißen lassen. So wäre das möglich.
Halberstadt. - Das alte Stellwerk an der Magdeburger Chaussee steht seit 2007 leer. Nun will die Eigentümerin, die DB InfraGo, das Gebäude abreißen lassen, obwohl es unter Denkmalschutz steht. Das ist durchaus erlaubt, sagt die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Harz.