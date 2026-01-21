Lost Place im Harz Schonfrist für ein Denkmal im Halberstadt

Dem alten Stellwerk in Halberstadt soll es an den Kragen gehen. Obwohl es seit Jahrzehnten Teil des Denkmals Bahnhof Halberstadt ist, will die DB InfraGO das Gebäude aus dem Jahr 1911 abreißen lassen. So wäre das möglich.