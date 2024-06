In Merseburg ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem Schüsse gefallen waren. Ein Mann aus Halberstadt wurde lebensbedrohlich verletzt. Was bislang bekannt ist.

Mit Video: Drei Verletzte nach Schüssen in Merseburg - Tatverdächtiger in U-Haft

In Merseburg ist es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Merseburg/MZ. - Nach den Schüssen an einer Tankstelle in Merseburg am Mittwochabend schwebt das Opfer mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Der 43-Jährige war nach dem Vorfall im Stadtteil Meuschau mit lebensgefährlichen Schussverletzungen in ein hallesches Klinikum eingeliefert und operiert wurden.