Schulen und Kitas im Landkreis Harz bilden bislang keinen Infektionsschwerpunkt

Halberstadt

Neuer Versuch: Heute soll er tatsächlich Pflicht werden, der Schnelltest auf Covid-19 an den Schulen in Sachsen-Anhalt. In der vergangenen Woche war der Start nicht nur holprig, eine Klage setzte die Testpflicht für drei Tage aus. Dennoch, seit einigen Wochen besteht an vielen Schulen und Kitas im Harzkreis die Möglichkeit, einen Selbsttest zu machen. Die sind zwar nicht ganz so genau wie die, die in Abstrichzentren gemacht werden, vom PCR-Test ganz zu schweigen. Aber einige symptomfreie Infizierte werden herausgefischt.

Immer mal wieder sind Kitas und Schulen in Fokus geraten, weil von dort Infektionen ausgingen. Bestätigen dies Einrichtungen als Pandemietreiber? „Nein“, sagt Dr. Heike Christiansen. Und das nicht nur, weil noch nicht alle Schulen bei den Tests mitgemacht haben, wie die Amtsärztin sagt. In Schulen und Kindergärten ist die Quote infizierter Kinder in etwa so hoch wie die unter der Gesamtbevölkerung, rund ein Prozent. „Das klingt nicht viel, sind aber bei 200.000 Einwohnern schon eine Menge“, so die Amtsärztin.

Dass einige Kindertagesstätten gerade in kleinen Orten dann doch schnell aus Infektionsherd gelten, liege daran, dass kleine Kinder eine viel größere körperliche Nähe in der Betreuung brauchen als Schüler. „An weiterbildenden Schulen muss man keinem Kind mehr die Nase putzen“, nennt Heike Christiansen ein Beispiel.

Je jünger das Kind, desto schneller ganze Familie infiziert

Nicht nur die Erzieher seien dichter dran an den Kindern. Die Kinder untereinander, die in den Einrichtungen keine Masken tragen, haben ebenfalls engeren Kontakt, das lasse sich kaum vermeiden. „Damit sind Folgefälle vorprogrammiert.“ Auch bei den Quarantäne-Anordnungen zeige sich, je jünger die Kinder, umso schneller ist die gesamte Familie infiziert.

Dass es manchmal gerade kleinere Orte sind, in denen plötzlich ein heftiges Infektionsgeschehen aufflammt, habe allerdings zumeist nicht die Ursache in den Kitas. „Es ist schwer, zu beweisen. Man munkelt oft von Familienfeiern, und unser Eindruck bei den Kontaktverfolgungen bestätigt das.“ Doch einen Patienten „0“ zu ermitteln, von dem alles ausging, gelinge nicht mehr. Niemand im Team habe die Zeit, bei jedem Fall die Aufenthalte der vergangenen 14 Tage herauszubekommen.

Gesundheitsamt stößt an Grenze des Leistbaren

Das Gesundheitsamt stoße personell an die Grenzen des Leistbaren, trotz Neueinstellungen und vieler Helfer. Immer mehr Leute einzustellen, helfe nicht, weil diejenigen auch eingearbeitet werden müssen. „Inzwischen ist es so, dass keiner von uns mehr alle Bereiche in allen Details überblickt“, sagt Christiansen. Informationen, die am Bürgertelefon wichtig sind, seien mehr als umfangreich, oft gehe es um Reise-Fragen. Gereist wird wieder etwas mehr, der Schwerpunkt liege aber auf beruflichen Reisen.„ Wo muss ich wie lange in Quarantäne bei der Ein- oder Ausreise?“, sei eine wichtige Frage.

Das Team, dass die Abstriche für einen PCR-Test macht, wenn ein positiver Schnelltest vorliegt, sei ebenfalls extrem gefordert. „Im März hatten wir 2600 Abstriche, jetzt sind wir schon wieder bei 1000“, sagt die Amtsärztin. Und jeder, der in Quarantäne muss - seien es auch nur die zwei Tage, bis das PCR-Testergebnis da ist – braucht letztlich eine schriftliche amtliche Anordnung. Weil Quarantäne ein Eingriff in die Freiheitsrechte ist, muss das rechtssicher sein. Und manche brauchen diese Anordnungen, um sie beim Arbeitgeber vorlegen zu können.