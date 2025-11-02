weather starkbewoelkt
  4. Erinnerungskultur im Harz: Schüler nähern sich auf eigene Weise der Geschichte des Konzentrationslagers Langenstein-Zwieberge

Ein besonderes Projekt des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Halberstadt lebt auch nach dessen Schließung weiter. Schon im Zuge der Fusion mit dem Martineum war klar, manches wird weitergehen. So auch das Projekt „Schüler führen Schüler“.

Von Sabine Scholz 02.11.2025, 14:45
Schüler führen Schüler über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge.
Halberstadt. - Es gibt es noch, das Halberstädter Projekt „Schüler führen Schüler“. Dabei berichten Zwölftklässler beim Rundgang über das heutige Gedenkstättengelände jüngeren Schülern mehr zur Geschichte des Konzentrationslagers Langenstein-Zwieberge.