Nachdem Anwohner aus Schwanebeck Alarm geschlagen hatten, sind am Mittwoch Feuerwehr und Gemeindearbeiter angerückt, um im fast ausgetrockneten Krüppelteich nach Fischen zu suchen. Wie die Aktion ausgegangen ist.

Schwanebeck: Rettungsaktion in allerletzter Minute gestartet

Fische in ausgetrocknetem Löschwasserteich

Schwanebeck - Ein positives Ende hat am Mittwoch die gefährliche Situation für die Fische im ausgedörrten Krüppelteich in Schwanebeck gefunden. Kameraden der örtlichen Feuerwehr rückten mit Pumpe, Kescher und Wathose an, um Fische aus der mittlerweile trüben und aufgehitzten Brühe zu retten.