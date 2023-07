Sommerabenteuer der Volksstimme Sechs Knaller in den Sommerferien

Ring frei zur nächsten Runde: Auch in diesen Sommerferien lädt die Volksstimme Kinder zusammen mit Eltern oder Großeltern zu sechs Abenteuern ein. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 12. Juli, auf einem familiär geführten Bauernhof in Winnigstedt.