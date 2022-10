Neubau für betreutes Wohnen in Halberstadt - so geht es weiter

Hinter den Bullaugen der „Welle“ in der Fassade des neuen Seniorenwohnzentrums am Hauptbahnhof liegen Balkons. Torsten Iser von der Industriebau Wernigerode GmbH, Marian Belohlavy als künftige Leiterin des ambulanten Pflegedienstes im Haus und Carola Lorenz vom Advita-Pre-Opening-Team nehmen Balkon und Ausblick in Augenschein.

Foto: Sabine Scholz