Die Schlüsselübergabe für den Humanas-Wohnpark in Osterwieck ist vollzogen worden. Die ersten Bewohner waren bereits eingezogen.

Osterwieck l 3,5 Millionen Euro sind im sogenannten Issigland an der Hornburger Straße investiert worden. Auf 1,3 Hektar Fläche stehen nun Reihenhäuser mit insgesamt 29 Zweiraum-Mietwohnungen sowie ein Gebäude in Wabenform mit 28 Wohnräumen für Pflegebedürftige.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch der Menschen für unser Angebot“, sagte Humanas-Geschäftsführerin Ina Kadlubietz. Bisher sind bereits 20 Zweiraumwohnungen bezogen. Zum 1. August soll alles bewohnt sein. In der „Wabe“ leben bisher 13 Menschen. Kadlubietz sei über diese schnelle Entwicklung „extrem überrascht“.

Nicht nur für Senioren

Humanas ist der Betreiber für den Wohnpark, in den nicht nur Senioren einziehen können. Investoren waren drei Brüder, Benno, Gerd und Mario Nebe, die aus Badeborn stammen und fünf Jahre zuvor bereits einen Humanas-Wohnpark in Darlingerode entstehen ließen. „Osterwieck hat genügend Potenzial“, stellte Benno Nebe fest. Er dankte der Stadtverwaltung für die Unterstützung des Vorhabens, beginnend beim Grundstück, der planerischen Begleitung, aber auch dann, als das Vorhaben „fast auf der Kippe stand“. Als es nämlich um die im Vergleich zu Darlingerode vielfach höheren Anschlusskosten für Trink- und Abwasser ging. Außerdem mussten auch noch Archäologen ins Boot geholt werden.

Bilder Ebenerdige Flachbauten bilden den Wohnpark an der Hornburger Straße. Bewohner ließen Ballons mit Wünschen für die Zukunft in die Lüfte...



Dass letztendlich alles gut gegangen ist, freut auch Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ (parteilos). „Wir haben so lange nach einer Nutzung für das Issigland gesucht“, sagte sie. Mit dem Humanas-Wohnpark gebe es damit nun neben der häuslichen Pflege und dem Altenpflegeheim St. Stephanus ein weiteres Angebot in Osterwieck. „Das ist für die ländliche Region ein Geschenk.“

Die Bürgermeisterin lobte die „zielorientierte Arbeit“ aller Beteiligten. „Hier wurden schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit.“

Symbolischer Schlüssel

Benno Nebe überreichte den symbolischen Schlüssel für die Wohnanlage an Pflegedienstleiterin Katrin Blume. Sie kann bisher auf ein Team von 15 Mitarbeitern bauen. Später sollen hier nach Angaben von Ina Kadlubietz 20 bis 23 Mitarbeiter tätig sein.

Osterwieck ist der elfte Standort für einen Humanas-Wohnpark. Alle befinden sich in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen mit Sitz in Colbitz nördlich von Magdeburg wurde 2006 gegründet. 2009 entstand der erste Wohnpark in Meisdorf.

Es ist ein noch nicht weit verbreitetes Konzept, das Humanas umsetzt. Entwickelt vom anderen Geschäftsführer, Dr. Jörg Biastoch. Verschiedene seniorengerechte Wohnformen auf einem Grundstück, je nach Wunsch und Notwendigkeit der Bewohner mit oder ohne Betreuung. Ein Pflege- und Betreuungskonzept, das sich nach dem Lebensrhythmus der Bewohner richtet. Und bei dem die Pflegekräfte nicht den berufstypischen Stress haben. Ina Kadlubietz sieht jedenfalls durch den schnellen Bezug in Osterwieck das Humanas-Konzept bestätigt.