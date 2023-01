Singen für notleidende Kinder: Sternsinger ziehen durch die Gemeinde Huy

Die Sternsinger Emma Bujok, Jakob Neumann, Marlen Bujok und Hanna Prothmann (von links) – begleitet von Anne Steiner an der Gitarre und Diana Prothmann – bildeten eine der drei Gruppen der Pfarrei, die singend durch die Gemeinde zogen. Das Foto zeigt ihren erster Stopp auf dem Schillerplatz in Badersleben.

Gemeinde Huy - „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ erklingt es am Freitagnachmittag auf dem Schillerplatz in Badersleben – vorgetragen von Emma und Marlen Bujok und Jakob Neumann, die, zusammen mit Hanna Prothmann als Sternträgerin, in die Rollen der drei Heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar geschlüpft sind. Begleitet von Diana Prothmann und Anne Steiner an der Gitarre sind sie eine von drei Gruppen, die als Sternsinger am vergangenen Wochenende durch die Gemeinde Huy gezogen sind. Ein Großteil der Mitwirkenden seien Pfadfinder, aber es gebe auch darüber hinaus Teilnehmer, sagt Diana Prothmann.