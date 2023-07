Immer freitags, pünktlich um 18 Uhr, erklingen die Kirchenglocken in Schwanebeck. Alle 14 Tage heult zugleich für ein paar Sekunden die Sirene auf. Hans-Richard Wegner, Einwohner und ehemaliger Bürgermeister der Stadt, fragt: Kann man das nicht ändern?

Die Sirene auf dem Rathaus in Schwanebeck wird alle 14 Tage freitags um 18 Uhr getestet. Zeitgleich läuten aber die Kirchenglocken.

Schwanebeck - Eigentlich, so scheint es, ist es eine einfache Bitte, die Hans-Richard Wegner an den Landkreis Harz richtet. Er möchte, dass die Sirene, die alle 14 Tage freitags um 18 Uhr probehalber ertönt, auf eine andere Zeit verlegt wird. Denn zu diesem Zeitpunkt erklingen täglich die Glocken der katholischen Kirche und des evangelischen Gotteshauses unweit des Rathauses, wo die Sirene drauf befestigt ist.

Für den Bewohner und Hans-Richard Wegner – bis 2008 zugleich Bürgermeister – „ein Unding“. Das Kirchengeläut spende für den 73-Jährigen „Signale des Friedens und der Hoffnung“. Etwas, das durch das Geheul der Sirenen „total zunichte“ gemacht werde.

Schreiben blieb längere Zeit unbeantwortet

Mit seiner Bitte wandte er sich zunächst an die Verbandsgemeinde Vorharz. Die ist aber für den Sirenentestlauf nicht zuständig, was sie Wegner auch mitteilte. Vielmehr ist der Landkreis Harz für das Anliegen verantwortlich, sein Schreiben wurde weitergeleitet. Das geschah bereits im vergangenen Jahr, im Juli. Ende Oktober wendete er sich dann direkt an den Landkreis – und erhielt wieder keine Antwort. Vor kurzem dann eine erneute „Erinnerung“.

Eine Nachfrage beim Landkreis ergab, dass die Beschwerde vom Oktober zwar vorliege, auf diese bisher aber nicht reagiert wurde, weil „bis vor kurzem die Stelle des Sachgebietsleiters nicht besetzt war, für eine Beantwortung der Beschwerde fehlte daher bisher die Kapazität“. Nun bekam Wegner aber ein Schreiben des Landkreises, das der Volksstimme vorliegt und für ihn eine eher ernüchternde Antwort enthält: Eine Änderung sei derzeit nicht möglich.

Eine ähnliche Antwort erhielt die Volksstimme auf Anfrage. „Der Termin zum Probealarm der Sirenen wurde landkreisweit bei der Einführung der digitalen Alarmierung festgelegt und ist mit allen beteiligten Gemeinde so abgestimmt. Ein Änderung der Zeiten ist derzeit nicht vorgesehen“, heißt es in der Antwort.

Umstellung einzelner Sirenen nicht möglich

Wohlgemerkt: nicht vorgesehen. Grundsätzlich sei eine Änderung des Zeitpunktes jedoch möglich – das aber „würde dann den gesamten Landkreis betreffen“. Eine separate Umstellung einer einzelnen Gemeinde sei hingegen nicht möglich. In der Verbandsgemeinde gebe es 17 Sirenen, im Landkreis Harz sind es rund 150.

Konflikte mit anderen könnten daher nie ganz ausgeschlossen werden. Zu einem früheren Zeitpunkt hätte der Probealarm zur Mittagszeit ertönt, was zu Beschwerden bei Kindertagesstätten geführt habe, „da die Kinder aus dem Mittagsschlaf gerissen werden“.

Regelmäßige Überprüfung notwendig

In der Antwort wies der Landkreis außerdem darauf hin, dass der Probealarm lediglich wenige Sekunden ginge, also nicht bis zu vollen Lautstärke ertöne. Mit dem regelmäßigen Test solle sichergestellt werden, dass diese im Ernstfall auch funktioniere.

Etwas, das Hans-Richard Wegner auch gar nicht in Abrede stellen will: Er verstehe, dass der Alarm getestet werden müsse. „Organisatorisch und technisch muss aber machbar sein, dass das Sirenengeheul zu einer anderen Zeit erfolgt“, ist er überzeugt.

Das könnte etwa, wie im Landkreis Börde, samstags um 11 Uhr sein, so ein Vorschlag von Hans-Richard Wegner.