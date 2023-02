Schwanebecker Schüler helfen So abhängig sind Kinderhospize von Spenden

Jährlich erkranken nach seinen Angaben mehr als 6500 Kinder in Deutschland unheilbar. Die Schüler der Petri-Sekundarschule in Schwanebeck wollen helfen und sammeln für ein Kinderhospiz Spenden. So viel kam dabei zusammen.