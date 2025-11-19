Allein gelassen - das ist die vorherrschende Gemütslage von Eltern pflegebedürftiger Kinder. Das trifft vor allem die Mütter. Doch die bekommen bald Hilfe aus Halberstadt.

So bekommen die Eltern kranker Kinder bald Hilfe aus Halberstadt

Öfter als man denkt, brauchen Kinder die Pflege ihrer Eltern. Zwei Frauen aus Halberstadt wollen dabei nun unterstützen.

Halberstadt. - In Sachen Medizintechnik ist Halberstadt bereits eine Größe auf dem internationalen Markt. Bald kommt auch Telemedizin hinzu. Dafür sorgen zwei junge Frauen aus der Domstadt. Sie wollen den Eltern pflegebedürftiger Kinder unter die Arme greifen.