Gesundheit im Harz So bekommen die Eltern kranker Kinder bald Hilfe aus Halberstadt
Allein gelassen - das ist die vorherrschende Gemütslage von Eltern pflegebedürftiger Kinder. Das trifft vor allem die Mütter. Doch die bekommen bald Hilfe aus Halberstadt.
19.11.2025, 14:00
Halberstadt. - In Sachen Medizintechnik ist Halberstadt bereits eine Größe auf dem internationalen Markt. Bald kommt auch Telemedizin hinzu. Dafür sorgen zwei junge Frauen aus der Domstadt. Sie wollen den Eltern pflegebedürftiger Kinder unter die Arme greifen.