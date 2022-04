So heißen die Harzer Babys 2021 in Halberstadt und Wernigerode

769 Neugeborene hat das Wernigeröder Standesamt im vorigen Jahr beurkundet, 460 waren es in Halberstadt. Doch was steht in den Dokumenten? Bevorzugen die Mütter und Väter kurze, lange oder gar Doppelnamen, Traditionelles oder Exotisches für ihren Nachwuchs?