  4. Musical im Harz: So ist das Harztheater in Halberstadt auf der Suche nach einem jungen Phantom

Musical-Produktionen gehören fest zum Programm des Harztheaters. Damit ab Mai dem Publikum „Das Phantom“ präsentiert werden kann, ist Regisseur Marco Misgaiski auf der Suche. Um eine Kinderrolle zu besetzen, wird ein Casting veranstaltet.

Von Renate Petrahn 27.01.2026, 14:30
Die Jury für die Rollenbesetzung am Harztheater: Marco Misgaiski, Julija Domaševa und Harutyun Muradyan (von links) müssen entscheiden, wer im „Phantom“ den jungen Erik spielt.
Die Jury für die Rollenbesetzung am Harztheater: Marco Misgaiski, Julija Domaševa und Harutyun Muradyan (von links) müssen entscheiden, wer im „Phantom“ den jungen Erik spielt. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Die Inszenierung des Musicals „Das Phantom“ am Harztheater ist eigentlich in trockenen Tüchern. Die Besetzungsliste steht. Bis auf eine Rolle. Für die treten Kinder vor eine Jury.