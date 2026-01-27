Musical im Harz So ist das Harztheater in Halberstadt auf der Suche nach einem jungen Phantom

Musical-Produktionen gehören fest zum Programm des Harztheaters. Damit ab Mai dem Publikum „Das Phantom“ präsentiert werden kann, ist Regisseur Marco Misgaiski auf der Suche. Um eine Kinderrolle zu besetzen, wird ein Casting veranstaltet.