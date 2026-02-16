Es gibt viele private Anwerbungsinitiativen, um ausländische Fachkräfte nach Deutschlands zu holen. Die Bundesagentur für Arbeit ist ebenfalls auf diesem Gebiet aktiv. Auch für den Harz wird geworben.

So mildert Einwanderung in den Harz den größer werdenden Mangel an Fachkräften

Die jungen Kolumbianer Juan Aranguren Rios (l.) und Paula Pimzón Morales kümmern sich hier in der Evangelischen Stiftung Neinstedt um Lukas, der sehr gerne malt.

Halberstadt. - Die Lücke zwischen Arbeitskräften, die in den Ruhestand gehen und denen, die nachkommen, wird immer größer. Die demografische Entwicklung in Sachen erwerbstätige Bevölkerung ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung deutlich. Anwerbekampagnen sollen helfen, dem Mangel entgegenzuwirken. Doch tun sie das?