Arbeitskräfte im Harz So mildert Einwanderung in den Harz den größer werdenden Mangel an Fachkräften
Es gibt viele private Anwerbungsinitiativen, um ausländische Fachkräfte nach Deutschlands zu holen. Die Bundesagentur für Arbeit ist ebenfalls auf diesem Gebiet aktiv. Auch für den Harz wird geworben.
16.02.2026, 06:30
Halberstadt. - Die Lücke zwischen Arbeitskräften, die in den Ruhestand gehen und denen, die nachkommen, wird immer größer. Die demografische Entwicklung in Sachen erwerbstätige Bevölkerung ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung deutlich. Anwerbekampagnen sollen helfen, dem Mangel entgegenzuwirken. Doch tun sie das?