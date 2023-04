Bei dem Wettbewerb gilt es Fragen aus den Themenbereichen Wirtschaft, Unternehmen und Ausbildung zu beantworten.Nachdem die Kreissieger festehen, findet im Mai das Gesamtfinale in Wernigerode an. Wird der Schwanebecker daran teilnehmen?

So schnitt ein Vorharzer Schüler beim Wirtschaftsquiz ab

Schwanebeck - Schüler der neunten Klassen aller allgemeinbildenden Schulen haben in den vergangenen Wochen an einem bundesweiten Wirtschaftsquiz teilgenommen. Dazu sollten 30 Fragen zu verschiedenen Themen aus Wirtschaft, Politik, Internationales, Finanzen und Ausbildung beantwortet werden. Im Landkreis Harz und im Salzlandkreis nahmen 500 Schüler an dem Wettbewerb teil.