Seit sie ins Leben gerufen wurden, sind die Sommerhöfe in Halberstadt ein Muss für jeden Halberstädter. Auch mehr und mehr Gäste entdecken die gelungene Mischung von Musik und Kulinarik in Halberstadts Altstadt für sich.

So schön waren die Sommerhöfe 2025 in Halberstadt

Halberstadt. - Die Sommerhöfe in Halberstadt zaubern seit Jahren mediterranes Flair in die Harzkreisstadt. In ihrer neunten Auflage lockten die Höfe, wieder veranstaltet vom Kuratorium Stadtkultur gemeinsam mit der Stadt und der Agentur Ideengut, Aberhunderte Gäste zum Bummeln in die Altstadt.