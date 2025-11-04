weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Entsorgungswirtschaft setzt auf Mülltrennung: So sollen künftig Gebühren das Feiern im Harz einfacher machen

Die Entsorgungswirtschaft Harz Enwi senkt zum 1. Januar die Müllgebühren für Einwohner und Gewerbe. Erstmals trifft das auch für eine Abfallart zu bei der Bedarfsentsorgung - zum Beispiel bei Festen und Großveranstaltungen.

Von Sabine Scholz 04.11.2025, 07:15
Mülltonnen warten auf ihre Abholung.
Mülltonnen warten auf ihre Abholung. Foto: Enwi/Heide Wonneberg

Halberstadt/Harzkreis. - Gut gewirtschaftet. Die für die Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Harz zuständige Entsorgungswirtschaft Harz (Enwi) kann in einigen Bereichen selbst als Unternehmen agieren. Was sie nutzt - so erfolgreich, dass ab Januar 2026 die Müllgebühren im Harzkreis sinken.