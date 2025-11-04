Die Entsorgungswirtschaft Harz Enwi senkt zum 1. Januar die Müllgebühren für Einwohner und Gewerbe. Erstmals trifft das auch für eine Abfallart zu bei der Bedarfsentsorgung - zum Beispiel bei Festen und Großveranstaltungen.

So sollen künftig Gebühren das Feiern im Harz einfacher machen

Halberstadt/Harzkreis. - Gut gewirtschaftet. Die für die Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Harz zuständige Entsorgungswirtschaft Harz (Enwi) kann in einigen Bereichen selbst als Unternehmen agieren. Was sie nutzt - so erfolgreich, dass ab Januar 2026 die Müllgebühren im Harzkreis sinken.