So verlief der Hessener Karneval in der nagelneuen Kulturscheune

Der Hessener Carnevalsclub (HCC) Rot-Gold ist in seine 55. Session gestartet. Eine Saison, die nicht nur durch den Neustart nach der Corona-Pandemie eine ganz besondere ist.

Der erste Tanz beim Hessener Karneval gehörte auch an neuer Stätte der Prinzengarde.

Hessen - Das diesjährige Motto der Hessener Karnevalisten drückt eigentlich schon das wichtigste Neue aus: „Mit 55 Jahren da fangen wir wieder an, wir haben eine Scheune und ihr habt Spaß daran!“ Die Scheune ist die Kulturscheune auf dem Hessener Schlossgelände. Wobei an eine Scheune, die unter Federführung des Schloss-Fördervereins von 2020 bis 2022 ausgebaut wurde, höchstens die Gebäudehülle erinnert. Innen ist alles vom Modernsten, ja vom Feinsten. Dafür hatten schon von der Planung an der Schlossverein und der HCC eng zusammengearbeitet.