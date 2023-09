Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gemeinde Huy - Bislang sind sie eines der größten Sorgenkinder der Gemeinde Huy: Die vier Freibäder – zwei in kommunaler Trägerschaft und zwei in der Hoheit von Vereinen. Was alle eint: Sie lassen sich nicht kostendeckend betreiben, müssen Jahr für Jahr mit Zuschüssen am Laufen gehalten werden und stehen als freiwillige kommunale Leistungen unter permanenter Rotstift-Gefahr. All das könnte sich perspektivisch ändern. Dank Solar- und Windkraftausbau und dank eines Paradigmenwechsels in der Kreisverwaltung.