„Spannend und abwechslungsreich“: Mit Uwe Krebs wird Volksstimme-Serie über Ortschronisten im Huy fortgesetzt

Ortschronisten sind, auch und besonders in kleineren Orten, äußerst wichtig für das kollektive Gedächtnis und die Bewahrung der Geschichte. Anlass, diese Ehrenamtler in der Gemeinde Huy einmal vorzustellen. Heute: Uwe Krebs aus Dedeleben.

Dedeleben - „Angefangen hat alles eigentlich Anfang der 2000er“, erzählt Uwe Krebs. Der 58-Jährige ist 1964 in Wernigerode geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen und hat dann – nach einer Lehre zum Landschaftsgärtner – 1988 auf einer Reise in die damalige Sowjetunion seine spätere Frau Christine kennengelernt. „Sie war damals in der gleichen Reisegruppe und war mit ihrer Schwester unterwegs“, erzählt er rückblickend. „Ich hatte einen kleinen Unfall vor Ort und musste deshalb zum Arzt – wo sie mit ihrer Schwester auch war, die Zahnschmerzen hatte. Und so haben wir uns kennengelernt.“