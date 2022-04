Spannende Rettung eines Denkmals in Halberstadt

Halberstadt - Spannend ist das Fachwerkhaus Grudenberg 7 in der Halberstädter Altstadt in mehrfacher Hinsicht: Einmal wegen der interessanten Geschichte des über 300 Jahre alten Gebäudes und der Eigentümerfamilien, aber auch wegen der Menschen, die dort einst ihr Zuhause hatten. Aber auch die Rettung des vom Verfall bedrohten Gebäudes in buchstäblich letzter Minute gehört dazu. All das ist demnächst Gegenstand einer außergewöhnlichen Ausstellung.