Es geht los. Am 30. November ist Spatenstich für die Umgestaltung des Breiten Wegs in Halbersatdt. Es gibt limitierte Erinnerungsstücke.

Spatenstich an Halberstadts Breiten Weg mit besonderen Souvenir

Blick in den Breiten Weg Halberstadts vom Fischmarkt aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Es solle kein Termin für Stadtverwaltung und Baufirmen sein, sondern einer für die Halberstädter. Das sagt Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU). Weshalb am Donnerstag, 30. November, zum Spatenstich am Breiten Weg vor allem Angebote für Groß und Klein im Vordergrund stünden. „Ich lade die Halberstädter ein, bei diesem historischen Moment dabei zu sein“, so Szarata.