Wasserschaden in der Grundschule Hessen Speiseraum der Grundschule Hessen gleich zweimal unter Wasser

Land unter in der Grundschule Hessen: Zwei heftige Regengüsse haben den Speiseraum geflutet und unbenutzbar gemacht. Was das für die Schüler und Lehrer bedeutet und wie die Verwaltung die baulichen Probleme lösen will.