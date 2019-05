Infos zum Spendenlauf

Start/Ziel ist am 22. Juni um 9 Uhr am Tor zur Jahnwiese. Auf einer Strecke von 1,33 Kilometern können sich Läufer für eine Startgebühr von zwei Euro für den Tiergarten engagieren. Wer für den guten Zweck laufen möchte, kann ab 1. Juni gegen Zahlung der Gebühr seine Startnummer im Tiergarten oder in der Halberstadt-Information abholen. Kinder bis zwölf Jahre können sich kostenlos anmelden. Gruppenteilnahmen sind möglich. Sponsoren können sich an Tiergartrenleiter David Neubert unter Telefon (0 39 41) 2 11 32 oder per E-Mail an david.neubert@halberstadt.de wenden.