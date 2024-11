Sperrung und Umleitung Baustelle an Landesstraße in Halberstadt: Freigabe lässt auf sich warten

Autofahrer in Halberstadt brauchen weiter Geduld: An der Röderhofer Straße (L 83) wird gebaut - was Sperrungen und Umleitungen zur Folge hat. Wann die Kreuzung wieder freigegeben wird.