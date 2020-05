Für den Landschaftspark Spiegelsberge in Halberstadt, genauer gesagt für den Amtsgarten, erhält die Kreisstadt 25.000 Euro.

Halberstadt l Aus seinem ­Dornröschenschlaf soll nun der Amtsgarten im Landschaftspark Spiegelsberge in Halberstadt geweckt werden. Nur noch ein Bruchteil vom Garten ist erhalten geblieben. Große Teile sind mittlerweile von Wald und Buschwerk bedeckt.

Die Stadt Halberstadt beabsichtigt, ein Projekt zur Wiederbelebung des Amtsgartens zu starten. Mit diesem Vorhaben erregte die Kommune die Aufmerksamkeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die Stiftung will das Projekt fördern, informierte Thomas Mertz, Sprecher der in Bonn angesiedelten Stiftung. Der Landschaftspark Spiegelsberge sei einer der ersten Landschaftsgärten englischen Stils in Deutschland gewesen.

„Für die Vorbereitung der anstehenden Arbeiten im Amtsgarten des Landschaftsparks Spiegelsberge stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 25.000 Euro zur Verfügung“, berichtet Thomas Mertz. Konkret geht es um die finanzielle Unterstützung für Arbeiten an der Wegeführung und den Wegebau, die Pflege des Baumbestands aus dem Zeit um 1910, den Verbleib von Emailleschildern, Baumfällungen, Rückschnittarbeiten und die Bepflanzung.

Bilder Dieses Bild aus dem 19. Jahrhundert ist auf einer Info-Tafel im Landschaftspark Spiegelsberge zu sehen und zeigt den Amtsgarten (a) hinter dem Pächterhaus (b) in ...



Die Stiftung unterstützt nicht zum ersten Mal die aufwendige Arbeiten zum Erhalt und der Pflege des Landschaftsparkes. „Für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist der Park schon ein alter Bekannter. Vor 15 Jahren halfen wir bei der Restaurierung der Sandstein­skulptur ‚St. Stephanus‘“, erinnert Thomas Mertz. Mit der erneuten Förderung würde die Stiftung ihren Beitrag zur Planungssicherheit für den Bauherren, die Architekten und hochqualifizierten Handwerksbetriebe leisten.

Die umfangreiche und interessante Parkarchitektur sowie seine ungewöhnliche Topografie verleihen den Spiegelsbergen unter den Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts eine Sonderstellung, erklärt Thomas Mertz das Interesse der Stiftung am Erhalt des Parks. „Seit rund 20 Jahren erfolgen an Park und ­Staffagebauten Pflegearbeiten. Jetzt soll das weitläufige Wegenetz und der Gehölzbestand in seinen Grundstrukturen auch im stark veränderten Amtsgarten denkmalgerecht instandgesetzt werden.“

Der Landschaftspark Spiegelsberge würde zu den rund 590 Objekten gehören, die die auf Spenden angewiesene Deutsche Stiftung Denkmalschutz dank ihrer Förderer, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücks-Spirale allein in Sachsen-Anhalt bislang fördern konnte.

„Die Kosten für die Renaturierung des Amtsgartens werden auf insgesamt 28.000 Euro geschätzt. Nachpflanzung und Beschilderung sind darin nicht enthalten“, informiert Ute Huch, Sprecherin der Stadtverwaltung Halberstadt. Baubeginn und Fertigstellung des Weges sind für 2020 geplant. Der konkrete Termin hängt von der Fördergeldzusage ab. Eine solche gebe es bislang nicht, sondern lediglich eine Absichtserklärung, das Vorhaben „Denkmalgerechte Wiederherstellung des Amtsgartens“ zu unterstützen.

Das Vorhaben habe zum Ziel, den serpentinenartig geschwungenen Weg im Amtsgarten denkmalgerecht wiederherzustellen. Dazu sei Archivarbeit, Recherche, Planung und natürlich auch der Bau des im oberen Bereich fehlenden Wegestückes ­erforderlich, so die Rathaussprecherin. Dieses obere Wegestück ist insbesondere für die Erlebbarkeit des Amtsgartens von großer Bedeutung.

Die ­Recherche soll auch den Baumbestand um 1900 erfassen, da zu diesem Zeitpunkt im Amtsgarten ein kleines Arboretum (ein Baumgarten) mit damals seltenen Gehölzen angelegt war. Die Gehölze waren mit ­Emailleschildern gekennzeichnet. In einem zweiten Schritt, der nicht Bestandteil des Fördergeldantrages ist, sollen dann diese historisch nachgewiesenen Bäume neu gepflanzt und auch beschriftet werden, so Ute Huch.