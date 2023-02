Gelungener Auftakt in die Winterferien. Kinder tobten sich im Volkshaus Schwanebeck aus. Mit dem Gebäude verbindet der jetzige Inhaber René Hellmund neben Spiel und Spaß auch Persönliches. Er erinnert sich - und will eine alte Tradition wiederbeleben.

Für drei Tage verwandelte sich das Schwanebecker Volkshaus in einen großen Indoorspielplatz.

Schwanebeck - In zahlreiche glückliche Kindergesichter konnten am Wochenende die Veranstalter des Schwanebecker Indoor-Spieleparadieses blicken. Nicht weniger dankbar waren die Eltern und Großeltern über den gelungenen Auftakt in die Winterferien, draußen mit viel Regen und Sturm.