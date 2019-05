Arbeitseinsatz in Aderstedt mit vielen Helfern aus Aderstedt, Schwanebeck und Halberstadt. Vierter von rechts ist Tino Weber aus Schwanebeck, der das Projekt von Beginn an unterstützt. Auf dem Foto schwingt er noch (symbolisch) den Hammer, später hat er den Preis des Netzwerks Nachbarschaft, einen Akku-Bohrschrauber in Empfang genommen. Foto: Ramona Adelsberger