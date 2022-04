Sportclub Osterwieck feiert 25-Jähriges

Der Sportclub Osterwieck feiert am Sonnabend, 9. Oktober. Ein Fest mit aktuellen und ehemaligen Aktiven, zum Zuschauen und Mitmachen.

Osterwieck - 25 Jahre alt wird der Sportclub Osterwieck (SCO). 1996 wurde er gegründet. Kernsportart ist von Anfang an der Basketballsport. Dieser hielt damals aber nicht etwa neu in Osterwieck Einzug, sondern der Sportclub ist aus der vormaligen Basketball-Abteilung des Sportvereins Eintracht hervorgegangen. Damit sollte der Leistungssport in den Mittelpunkt gerückt werden.