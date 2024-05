Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dingelstedt. - An diesem Wochenende wird im und um den Huy wieder gelaufen: Der Huy-Burgen-Lauf steht an. Während der Lauf an sich mit seinen zu bewältigenden gut 50 Kilometern eher etwas für die sportlich Aktiveren ist, ist der Sportlerball am Samstagabend für alle gedacht. Auch wenn der Name dabei etwas irreführend ist.