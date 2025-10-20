Unbekannte haben zwei Gebäude in Halberstadt mit rechten Parolen und Codes verunstaltet. Bei einem Opfer handelt es sich um das Soziokulturelle Zentrum Zora. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Staatsschutz alarmiert: Wer hat in Halberstadt rechte Parolen auf soziokulturelles Zentrum gesprüht?

Neben dem Gebäude des soziokulturellen Zentrums Zora wurde in Halberstadt auch ein gegenüberliegendes Mehrfamilienhaus am Grudenberg (Foto) mit der Parole „Rechte Zone“ und dem rechten Code 1-1-6-1 verunstaltet.

Halberstadt. - Zwei Gebäude in Halberstadt - ein in Privatbesitz befindliches Mehrfamilienhaus am Grudenberg und eine Mauer des gegenüberliegenden Soziokulturellen Zentrums Zora - sind von bislang unbekannten Tätern mit rechten Parolen und Codes verunstaltet worden. Die polizeiliche Staatsschutz-Abteilung hat die Ermittlungen übernommen.