Staatssekretär (CDU) besucht Region und pflanzt einen Baum

DingelstedtEs ist Wahlkampf und eine gute Gelegenheit für Bundespolitiker, auch in sonst eher weniger oft besuchte Regionen zu blicken. So weilte der parlamentarische Staatssekretär des Landwirtschaftsministeriums Uwe Feiler (CDU) im Harzkreis.

Thomas Krüger, Heike Brehmer und Uwe Feiler (v. l.) haben am Huy-Radweg in Richtung Eilenstedt einen Baum gepflanzt.

Dingelstedt - Die gute Nachricht zuerst: Die Erfolgsgeschichte Leader wird fortgesetzt und geht in die nächste Runde. Zumindest bis 2027 werden nun Projekte gefördert, die sonst wahrscheinlich nie umgesetzt werden könnten. Mit dieser Botschaft ist Uwe Feiler, Parlamentarischer CDU-Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, im Landkreis Harz ein besonders gern gesehener Gast.

In einer Gesprächsrunde mit Landrat Thomas Balcerowski, Huy-Bürgermeister und Landtagskandidat Thomas Krüger und der Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer (alle CDU), hat er sich über die Situation im Landkreis informiert.

Mit dabei in der Runde ist auch Michael Schmidt, der Leader Manager für den Harz, der in die drei Leader Regionen Harz, Nordharz und Rund um den Huy aufgeteilt ist. Der Manager hat Zahlen mitgebracht. Seit 20 Jahren wird in der Leader-Region Rund um den Huy investiert, dank der Leader-Förderung.

Bisher 71 Vorhaben mit rund 5,6 Millionen Euro gefördert

„In der Region rund um den Huy passiert ganz viel“, beschreibt Schmidt. Allein in der jüngsten Förderperiode, die gerade zu Ende geht, waren es 71 Vorhaben, die mit einer Summe von 5.592.000 Euro gefördert worden sind. 95 Prozent dieser Projekte sind schon umgesetzt.

Schmidt erklärt auch die relativ große Anzahl der Projekte: „In dieser Region verfügen die Kommunen nur über wenig Geld.“ Daher sei die Förderung vorwiegend in „kleinere“ Vorhaben gegangen, die von Vereinen oder Privatpersonen realisiert worden sind.

Und als einziges Land hat Sachsen Anhalt die drei Strukturfonds (ELER, EFRE und ESF) zu einem Multifonds zusammengefasst. „Dieser Ansatz hat sich bewährt und wird so auch weitergeführt“, erklärt Michael Schmidt.

Für Thomas Krüger als Mitglied der Leader-Lenkungsgruppe ist allerdings die aktuelle Bewilligungspraxis ein Ärgernis. Derzeit gebe es mit dem Amt für Landwirtschaft und Forsten (ALF), der Investitionsbank (IB) und dem Landesverwaltungsamt (LVA) gleich drei Bewilligungsbehörden, die nicht gut zusammenarbeiten.

„Die Bescheide liegen dort viel zu lange, werden mitunter sogar doppelt geprüft und kommen viel zu spät an.“ Als Beispiel für besonders gelungene Leader-Idee nennt er die „Verborgenen Schätze an der Straße der Romanik“, ein erfolgreiches Projekt gleich mehrerer Leader-Regionen.

Einig sind sich die Anwesenden über die Bedeutung des jüngsten großen Leader-Projektes „Genuss-Bike-Paradies“, bei dem erstmals alle Harzer und Vorharz-Regionen gemeinsam agieren. Nach dem Vorbild des österreichischen Süd-Burgenlandes soll hier ein Angebot geschaffen werden, mit dem Radfahrer und E-Biker angesprochen werden. Es gibt bereits eine gemeinsame Webseite und Angebote, die von einfachen Hinweisen bis hin zum Rundum-Sorglos-Paket variieren.

Initiative „Junge Familien in alte Häuser“ stärken

Als Michael Schmidt verrät, dass ihm das Thema „junge Familien in alte Häuser“ besonders am Herzen liege, entbrennt in der Runde eine Diskussion über das Leben auf dem Lande, das von den Verwaltungen immer noch gern als schrumpfende Region gesehen wird, in der sich Investitionen nicht lohnen. Dabei ist gerade das Gegenteil zu beobachten. Immer mehr Leute zieht es raus aus den Städten.

Daher spricht Andreas Schumann, CDU-Ortsbürgermeister von Dingelstedt, noch ein Problem an, das in allen Ortschaften präsent ist. „Es muss gelingen, die Schrottimmobilien, die durch windige Investoren, die sich nicht kümmern, zu beseitigen.“ Er fragt gezielt nach Möglichkeiten, um solche Gebäude abreißen zu können und innerorts Bauland zu gewinnen. Dazu hat Uwe Feiler einen Tipp aus seiner eigenen Heimat Brandenburg. „Wir haben bei uns ein solches Programm, Sachsen-Anhalt müsste das nur übernehmen.“

Im Anschluss an das Gespräch wird noch zur Tat geschritten und gemeinsam ein Baum gepflanzt, der symbolträchtig ist. Immerhin ist die junge Kastanie im Huy aufgewachsen und steht nun direkt am Radweg, einem der erfolgreichen Projekte in der Gemeinde, die mit Hilfe des Leader-Fonds realisiert worden sind.