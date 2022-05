Weil Abriss vom Klubhaus nicht vorangeht: Halberstadt muss Strafzinsen zahlen

Seit 2018 wird über den Abriss der Klubhaus-Ruine und die Neubebauung in Halberstadt diskutiert. Über eine halbe Million Euro Fördermittel stehen dafür bereit. Dafür, dass es beim Projekt nicht recht voran geht und noch kein Euro in Anspruch genommen wurde, muss die Stadt Strafzinsen zahlen.

Halberstadt - Die Stadt Halberstadt ist in der Bredouille. Seit fast zwei Jahren sitzt sie auf fast 550.000 Euro Fördergeld vom Land Sachsen-Anhalt für den Erwerb und den Abriss der Klubhaus-Ruine an der Spiegelstraße/Ecke Harmoniestraße und kann das Geld nicht ausgeben. Mittlerweile muss die Kommune für das Bunkern des Geldes nicht unerhebliche Strafzinsen an das Land zahlen. Auf Deutsch: Die Stadt verbrennt Geld.