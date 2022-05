Stadtwerke Halberstadt modernisieren mit Millionensumme

Was mit einer halbseitigen Straßensperrung in einer Woche beginnt, ist nur der Auftakt für millionenschwere Investitionen. Die Halberstadtwerke modernisieren und erweitern ihre Versorgungsnetze.

Halberstadt - Das Wetter lässt es zu – Tiefbauarbeiten können bereits in diesen Tagen starten. Was die Halberstadtwerke unter anderem in der Richard-Wagner-Straße nutzen. Die wird ab kommender Woche auf einem Stück halbseitig gesperrt, kündigen die Stadtwerke an.