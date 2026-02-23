Wie es mit dem Sportlerheim in Dingelstedt weitergeht, interessiert viele Einwohner über die Ortsgrenzen hinaus. Lange Zeit war es ruhig – ob und was jetzt passiert.

Noch ist nicht viel vom neuen Sportlerheim in Dingelstedt zu sehen.

Dingelstedt. - Das Jahr ist fast rum, seit das Sportlerheim in Dingelstedt in der Nacht zum 9. März den Flammen zum Opfer fiel und bis auf die Grundmauern abbrannte. Dass die Heimstätte der Schützen und Sportler wieder aufgebaut werden soll, stand recht schnell fest – doch passiert ist seitdem wenig. Was es nun Neues gibt.