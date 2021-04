Straßenlicht: Warum bei der Umstellung auf LED-Technik in Osterwieck Dardesheim nicht einfach als Blaupause dienen kann

In Dardesheim sind fast alle Straßenlaternen mit LED-Technik ausgestattet. Um dies auch in Osterwieck umzusetzen, müssen erstmals Planungen gemacht werden.

Dardesheim/Stadt Osterwieck. „Was wir bisher geschaffen haben, hat die Stadt Osterwieck kein Geld gekostet. Wir wollten zeigen, was geht“, unterstrich Ratsmitglied Heimo Kirste (Förderverein) auf der jüngsten Dardesheimer Ortschaftsratssitzung. Die Dardesheimer begannen 2012 damit, ihr Straßenlicht zu modernisieren. Mit einer Anschubfinanzierung über den Förderverein Stadt Dardesheim, wurde danach Schritt für Schritt aus den eingesparten Verbrauchskosten fast überall LED-Beleuchtung installiert.

Bis auf 40 der mehr als 200 Leuchtpunkte – alte Betonmasten, wo der Aufwand größer ist. Die Verbrauchskosten fürs Straßenlicht sind von anfänglich rund 70.000 Kilowattstunden im Jahr 2013 auf zuletzt 20.000 Kilowattstunden gesunken. Eine Einsparung von 70 Prozent. Und Geld könne bereits ab dem Folgejahr der Investition eingespart werden, so das Fazit der Dardesheimer.

Die 40 Betonmastleuchten sollten über die Stadt Osterwieck, finanziert über das durch die geringen Energieausgaben eingesparte Geld erneuert werden. Ortsbürgermeister Ralf Voigt (Förderverein) bedauerte im Ortschaftsrat, dass es dazu in den letzten drei Jahren noch nicht gekommen ist und hofft, dass Dardesheim noch fertiggestellt wird, bevor in neuen Orten damit begonnen wird, das Straßenlicht zu modernisieren.

Erst die Grundlagenermitteln

Dabei ist es den Dardesheimern ein wichtiges Anliegen, dass in der gesamten Einheitsgemeinde das Straßenlicht auf energie- und kostensparende LED-Technik umgestellt wird. So schnell wie möglich. Nach Einschätzung von Heimo Kirste könnte die Stadt damit Tausende Euro sparen – jedes Jahr.

Kirste und Voigt sind auch als Osterwiecker Stadtratsmitglieder dran an dem Thema. Doch die Stadtverwaltung muss zur Erstellung eines Investitionsplans zunächst alle Leuchtpunkte in den Orten der Einheitsgemeinde aufnehmen. Derer gibt es immerhin über 2500, wie vor einem Jahr im Bauausschuss des Stadtrates informiert worden war. Jede dieser Straßenlampen koste die Stadt durchschnittlich 85 Euro im Jahr – 52 Euro für Strom und 33 Euro für Reparaturen. „Es gibt bisher keinen Plan für eine zentrale Umstellung der Leuchten“, sagte vor einem Jahr Bau-Fachbereichsleiter Detlef Schönfeld. Jetzt müssten erstmal die Grundlagen ermittelt werden.

Heimo Kirste hatte jüngst im Bauausschuss erfahren, dass die Verwaltung auch 2021 keine personellen Möglichkeiten zur Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung habe. „Wieder ein verlorenes Jahr für die nachhaltige Energie- und somit Kosteneinsparung. Das ist für uns hier vor Ort schwer zu akzeptieren“, stellte er fest und schickte eine schriftliche Anfrage an die Stadtverwaltung.

Student der Hochschule Harz zur Unterstützung

Im Volksstimme-Gespräch bestätigte Bürgermeisterin Ingeborg Wagenführ (Buko), dass das Personal diese Erfassung momentan wegen vieler Aufgaben, die vor allem mit Corona in Verbindung stehen, unmöglich leisten könne. Ihr Referent Peter Eisemann fügte hinzu, dass man sich externe Unterstützung hole.

Bereits aus der schriftlichen Antwort der Bürgermeisterin an Heimo Kirste ging hervor, dass bis Februar extern ein Praktikant der Hochschule Harz für die Erfassung hinzugezogen werden konnte, der diese Arbeit im August fortsetzen werde. Doch das werde nicht ausreichen, ergänzte Ei-semann. Weil dazu die Leuchten auch von technischer Seite begutachtet werden müssten. Das könnten nur Experten leisten.

Für Schauen und Osterwieck, wo seit 2009 und noch bis Ende 2021 im Rahmen zweier Pauschalverträge der Netzbetreiber Avacon das Straßenlicht liefert und repariert, habe man vereinbart, dass Avacon die detaillierte Bestandsaufnahme erstellt. Das ist auch für die anderen Orte vorgesehen, dort über die jeweils betreuenden Installationsunternehmen.

Für die Dardesheimer drängt indes die Zeit, da noch bis Ende 2022 im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets verbesserte Fördermöglichkeiten auch für Straßenbeleuchtung bestehen.

Langer Weg bis zurInvestition notwendig

Doch das Prozedere, das Ingeborg Wagenführ in ihrem Antwortschreiben an Kirste beschrieben hat, sieht nicht so aus, als ob diese Möglichkeiten noch genutzt werden könnten: „Zunächst werden die Daten für die Erstellung eines Straßenbeleuchtungskonzeptes erhoben. Danach wird eine Bestandsanalyse durchgeführt und der daraus resultierende Investitionsbedarf ermittelt. Die gesammelten Informationen werden in einem Bau- und Vergabeausschuss präsentiert. Danach wird ein Grundsatzbeschluss im Stadtrat gefasst. Nach erfolgter Gremienbeteiligung (welche Orte werden in welchem Jahr umgerüstet) werden die künftigen Investitionspläne des städtischen Haushalts dementsprechend angepasst.“ Um diese Formalien komme die Stadt nicht drum herum.

Wobei Peter Eisemann die Förderung relativiert. Der Fördersatz ist nicht so hoch wie bei anderen Programmen. Durch das Corona-Paket steige der Fördersatz von 25 auf 35 Prozent – allerdings auch nur für die Leuchtmittel. Oft sei es aber aus technischen Gründen notwendig, auch den Mast und die gesamte Steuerungstechnik auszutauschen, um dort überhaupt eine LED-Leuchte installieren zu können.

Ingeborg Wagenführ schätzt die langjährigen Dardesheimer Initiativen auf dem Energiesektor. Doch die Voraussetzungen seien nicht in allen Orten der Einheitsgemeinde gleich, dass nur einfach die Leuchtmittel ausgewechselt zu werden brauchen. „Eine Blaupause genügt da nicht.“

Beispiel Osterwieck. Soviel scheint schon festzustehen: In der Kernstadt sei eine größere sechsstellige Summe notwendig, um das Straßenlicht umzurüsten, erklärte Peter Eisemann. Weil hier eben meist auch neue Masten und Steuerung notwendig wären.

Die Einheitsgemeinde verbrauchte zuletzt 370.000 Kilowattstunden Strom fürs Straßenlicht, was etwa 86.000 Euro ausmacht. Die Zahl ist niedriger als noch vor einem Jahr im Bauausschuss und auch jetzt im Schreiben der Bürgermeisterin an Kirste verbreitet. Was damit zusammenhängt, dass erst jetzt die Stromverbräuche aus den Pauschalverträgen für Schauen und Osterwieck herausgerechnet werden konnten.

Würde man die Hälfte der Stromkosten einsparen, rechnete Eisemann weiter, liege man bei etwas mehr als 40?000 Euro Verbrauchseinsparung. Um dann mehrere 100.000 Euro Investitionen einzuspielen, könnte es durchaus zehn Jahre dauern.

Dabei ist es aber nicht so, dass in der Stadt Osterwieck außerhalb Dardesheims bisher noch keine LED-Technik installiert worden ist. Wenn eine Straße ausgebaut wurde, dann auch das Licht. So erhielt 2019 die 1,6 Kilometer lange Landesstraße durch Hessen LED-Technik. In früheren Jahren bereits einzelne Straßenzüge in Osterwieck, Suderode, Veltheim und Rohrsheim. Darüber hinaus werden bei Erneuerung einzelner Leuchtmittel, wo es möglich ist, LED-Leuchten eingesetzt.

Intelligente Lampen

Was LED betrifft, bleibt die Technik nicht stehen, wird das Sparpotenzial noch größer. Ortsbürgermeister Ralf Voigt sieht Dardesheim wieder als Vorreiter. In der Straße des Baugebietes Am Vogelsberg und vor dem Rathaus sei eine intelligente Beleuchtung installiert worden, die bei minimaler Grundlast nur bei Bewegung hochfährt. Noch nicht umgesetzt, aber möglich seien solarbetriebene, intelligente Leuchten. Zum Beispiel an weiter außerhalb liegenden Stellen, um die hohen Kosten für die Kabelverlegung oder die aufwändige Suche und Reparatur von Kabeldefekten zu sparen.

In dem Zusammenhang erachtet es Ralf Voigt auch als notwendig, die Zählerstände der einzelnen Orte exakt zu erfassen und zu vergleichen, um so etwa Stromverluste durch defekte Kabel zu erkennen.

Voigt: „Da geht uns viel Geld als Einheitsgemeinde durch die Lappen.“ Gab es im Ortschaftsrat nach dem Schreiben der Stadt noch einen gegenteiligen Eindruck, so unterstrich Peter Eisemann, dass die Verwaltung von jedem der 58 Zählpunkte die Zählerstände erfasse. Es sei aber aus erwähnten Personalgründen nicht möglich gewesen, für die Anfrage der Dardesheimer die Verbräuche der letzten zehn Jahre herauszusuchen und zu vergleichen.